UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝4本、1億5170万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１７─０２＜愛称：ステッ プ・ラップ（安定指向）２０１７─０２＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 ２０００億円 設定額 ７１７１万円 販売会社 三井住友信託銀行、日興アセットマネジメント ファンド名 時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１７─０２＜愛称：ステッ プ・ラップ（成長指向）２０１７─０２＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 ２０００億円 設定額 ５９９９万円 販売会社 三井住友信託銀行、日興アセットマネジメント ファンド名 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり／先進国好配 当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 各１０００万円（自己設定） 設定額 各１０００万円 販売会社 丸三証券
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