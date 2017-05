UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝軟化、比ペソは10年超ぶりの安値

(内容を追加しました) [シンガポール 21日 ロイター] - アジア新興国通貨市場で は、大半の通貨が対ドルで軟化した。ドルは先進国通貨に対しても全般 に上昇した。 フィリピンペソは20日に50.00ペソの主要下値支 持線を割り込み、この日は一時1ドル=50.355ペソまで下落。2 006年9月以来、10年超ぶりの安値をつけた。 ペソの年初来下落率は1.2%で、他の新興国アジア通貨をアンダ ーパフォームしている。 クレディ・スイス(シンガポール)の上級為替投資ストラテジスト 、Heng Koon How氏は「国内要因がペソの下押し要因。輸入増加で貿易 赤字が一段と拡大している上、外国投資家による株式の買い持ち解消も 進んでいる」と指摘した。 ペソの下落は、20日に昨年11月下旬から維持していた50.0 0ペソの節目を下抜けたことで加速した。 一部の市場参加者は、フィリピン中央銀行のペソ安阻止に向けた姿 勢が軟化したように見えることも今週の下落の一因とみている。 三井住友銀行(シンガポール)のエコノミストである鈴木浩史氏は 「これまでは50が防衛水準だったもようだが、姿勢がやや弱まったの ではないか」と話す。 フィリピン中銀のテタンコ総裁は21日、市場のポジション動向や 需要などがペソの値動きの背景にあり、これらは「活気のある健全な市 場」の構成要素との見方を示した。 ただ総裁は「ペソの変動が度を過ぎている場合に中銀が静観すると いうことではない」とも述べた。 21日は米国債利回りの上昇を受け、ペソ以外のアジア新興国通貨 も対ドルで下落。 シンガポールドルとインドネシアルピアは0.2% 、中国人民元は0.1%、それぞれ軟化した。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0535 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.57 113.12 -0.40 Sing dlr 1.4206 1.4182 -0.17 Taiwan dlr 30.826 30.804 -0.07 Korean won 1146.00 1147.50 +0.13 Baht 35.04 35.03 -0.04 Peso 50.300 50.230 -0.14 Rupiah 13373 13353 -0.15 Rupee 66.92 66.93 +0.01 Ringgit 4.4580 4.4560 -0.04 Yuan 6.8845 6.8750 -0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.57 117.07 +3.08 Sing dlr 1.4206 1.4490 +2.00 Taiwan dlr 30.826 32.279 +4.71 Korean won 1146.00 1207.70 +5.38 Baht 35.04 35.80 +2.18 Peso 50.30 49.72 -1.15 Rupiah 13373 13470 +0.73 Rupee 66.92 67.92 +1.49 Ringgit 4.4580 4.4845 +0.59 Yuan 6.8845 6.9467 +0.90