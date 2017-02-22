23日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ユナイテッド＆コレクティブ がマザーズに（公開価格1620円） 新規上場 レノバ がマザーズに（公開価格750円） 新規上場 フュージョン がアンビシャスに （公開価格1140円） 08:50 １月企業向けサービス価格指数（日銀） 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 10:00 木内日銀審議委員講演（甲府） 10:20 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 10:20 国庫短期証券の入札発行（財務省） 10:30 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 10:30 １０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 12:35 国庫短期証券の入札結果（財務省） 12:45 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 13:30 木内日銀審議委員会見（甲府） 14:00 １２月改定景気動向指数（内閣府） 14:30 鉄連会長会見 15:15 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 17:20めど 月例経済報告関係閣僚会議、終了後に２月月例経済報告公表 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月２３日（木） ◇指標 07:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Mar 07:00 独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q4 08:00 台湾：鉱工業生産 Jan 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Jan 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Dec ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 13:35 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Looking Back on 10 Years at the Federal Reserve Bank of Atlanta" 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が地元銀行協会の会合に参加 18:00 米財務省７年債入札 ワイトマン独連銀総裁が年次会見 ◇決算予定 ＰＳＡプジョー・シトロエン、バークレイズ、アクサ、ヘンケル ギャップ、ノードストローム、ＨＰＥ
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