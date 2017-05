UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝小幅上昇、ＦＯＭＣ議事要旨に注目

(情報を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が横ばいまたは小幅上昇。米連邦準 備理事会(FRB)の次回の利上げ時期について手掛かりを得ようと、この日発表される連邦公開市場委員 会(FOMC)議事要旨に注目が集まっている。 韓国ウォンは0.4%高。国内輸出業者のドル売りに支えられた。 台湾ドルやインドネシアルピアなど他の通貨も小幅上昇した。 アナリストは、アジア株の地合いが強いことや、ドル指数が21日に付けた6日ぶり高値から下 落したことでアジア通貨が押し上げられたとの見方を示した。 豪コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジストは「全体として北アジアの通貨がアウトパフォーム しており、米貿易政策の先行き不透明感が背景のひとつになっている」と指摘。米国に為替操作国に認定さ れるリスクへの懸念から、韓国や台湾は通常よりもドル買い介入に慎重になっている可能性があるとの見方 を示した。 短期的には、1月31日─2月1日に開かれたFOMCの議事要旨が取引材料となる可能性がある。 メイバンクのシニア為替ストラテジストは、議事要旨では最近の経済指標の改善が強調される見通しだ が、それでも市場は近い将来の利上げに懐疑的な見方を崩さないかもしれないと指摘した。 その上で「3月利上げの可能性は残っている」とし、市場は目先の利上げの可能性に目を向けなければ 、FRBに不意を突かれる可能性があると話した。 0436GMT(日本時間午後1時36分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.41 113.66 +0.22 Sing dlr 1.4190 1.4205 +0.11 Taiwan dlr 30.762 30.793 +0.10 Korean won 1141.10 1146.10 +0.44 Baht 35.01 35.03 +0.05 Peso 50.270 50.250 -0.04 Rupiah 13356 13370 +0.10 Rupee 66.88 66.93 +0.07 Ring 4.4540 4.4555 +0.03 Yuan 6.8795 6.8810 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prevue year Pct Move Japan yen 113.41 117.07 +3.23 Sing dlr 1.4190 1.4490 +2.11 Taiwan dlr 30.762 32.279 +4.93 Korean won 1141.10 1207.70 +5.84 Baht 35.01 35.80 +2.27 Peso 50.27 49.72 -1.09 Rupiah 13356 13470 +0.85 Rupee 66.88 67.92 +1.56 Ring 4.4540 4.4845 +0.68 Yuan 6.8795 6.9467 +0.98