UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債利回り小幅低下、議事要旨受け3月利上げ観測後退

(表を更新しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 99*10.50 3.0343% 柄) 前営業日終値 99*08.50 3.0370% 10年債(指標銘柄 17時05分 98*17.50 2.4147% ) 前営業日終値 98*13.50 2.4290% 5年債(指標銘柄 17時05分 99*27.25 1.9065% ) 前営業日終値 99*25.75 1.9170% 2年債(指標銘柄 16時00分 99*26.00 1.2202% ) 前営業日終値 99*25.38 1.2300% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*12.00 151*10.00 限 Tノート先物3月 124*24.50 124*22.50 限 米金融・債券市場では、不安定な展開となる中、長期債利回りが小幅低下した。午後 に公表された1月31日─2月1日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨は 利上げに慎重な姿勢を示唆し、3月利上げ観測が後退した。 議事要旨は、インフレ・雇用関連指標が想定通りの内容なら、「かなり早期の」利上 げが適切になるとの認識を多くの参加者が示したと指摘した。 USバンク・ウェルス・マネジメントのリージョナル投資ディクレター、ジェフ・ク ラベッツ氏は「議事要旨は極めてハト派的」とし、「望ましい利上げ時期を『かなり早期 』としたことは、慎重な表現だ」と話す。 米連邦準備理事会(FRB)当局者はトランプ政権の経済政策が明瞭でないことを懸 念しており、これが金融政策見通しを曇らせている。 CMEグループのフェドウオッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物相 場が織り込む3月利上げの確率は、議事要旨の公表を受けて約18%となり、前日の22 %から低下した。 イエレンFRB議長は先週、すべての会合で利上げを検討すると発言し、3月利上げ 観測が高まっていた。 キャピタル・エコノミクスの首席米経済エコノミスト、ポール・アシュウォース氏は 「6月まで利上げを見送るとの見方を変えていない」とし、議事要旨から多くの参加者は 早期利上げに傾いているようだが、「実際に投票権を持つメンバーはやや慎重なようだ」 と述べた。 終盤の取引で、米10年債は2/32高。利回りは2.421%と、前 日の2.427%から低下した。一時は2月9日以来の水準となる2.391%まで低下 した。 30年債はほぼ横ばい、利回りは3.040%。利回りは一時、2週間 ぶりの低水準となる2.999%をつけた。 2年債もほぼ横ばい。利回りは1.224%、前日は1.23%だった。 米財務省が実施した340億ドルの5年債入札は総じて軟調だった。最高落札利回り は1.937%と、入札期限時の予想の1.930%を上回った。 応札倍率も2.29倍と、前回1月に実施された入札の2.38倍から低下し、昨年 7月以来の低水準となった。間接入札者の落札比率は58.2%と、前月の63.3%、 平均の62.2%をいずれも下回った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 34.25 -3.50 U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 -1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -36.75 -0.50