UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝小幅上昇、ＦＯＭＣ議事要旨受け

(情報を更新しました) [シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨は小幅 上昇。米連邦準備理事会(FRB)が22日に公表した連邦公開市場委 員会(FOMC)議事要旨は、3月利上げの観測を強める材料にはなら なかった。 韓国ウォンは0.4%上昇し、前週付けた3カ月ぶり高 値に近付いた。 インドルピーも0.2%の小幅高、マレーシアリンギMYR =など複数の通貨は0.1%上昇した。 SMBC日興証券のシニアエコノミスト、平山広太氏はFOMC 議事要旨について、FRB当局者の最近の発言と概ね一致しており、3 月利上げの観測を強めるには不十分だったと述べた。 その上で、市場ではトランプ米大統領が発表する税制改革案に注目 が集まっていると指摘した。 シンガポールドルは0.2%安。1月の消費者物価指数( CPI)が2014年9月以来の大きな伸びとなったことには反応薄だ った。 0620GMT(日本時間午後3時20分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0620 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.26 113.32 +0.05 Sing dlr 1.4149 1.4126 -0.16 Taiwan dlr 30.760 30.779 +0.06 Korean won 1138.00 1142.60 +0.40 Baht 34.99 35.02 +0.07 Peso 50.200 50.230 +0.06 Rupiah 13350 13362 +0.09 Rupee 66.83 66.96 +0.20 Ringgit 4.4480 4.4510 +0.07 Yuan 6.8786 6.8781 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.26 117.07 +3.36 Sing dlr 1.4149 1.4490 +2.41 Taiwan dlr 30.760 32.279 +4.94 Korean won 1138.00 1207.70 +6.12 Baht 34.99 35.80 +2.33 Peso 50.20 49.72 -0.96 Rupiah 13350 13470 +0.90 Rupee 66.83 67.92 +1.64 Ringgit 4.4480 4.4845 +0.82 Yuan 6.8786 6.9467 +0.99