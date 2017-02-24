［東京 ２４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 24 February, 2017 ●海外● ◇イベント 23:30 ロウ豪中銀総裁が下院経済委員会に出席 リオのカーニバル（２８日まで）
◇決算予定 ＢＡＳＦ、スタンダード・チャータード銀行、ＲＢＳ、アレバ
◇休場 インド（ヒンズー教の祭典）
Monday, 27 February, 2017 ●海外分● ◇イベント 16:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 世界最大の携帯見本市「モバイル・ワールド・コングレス２０１７」（バルセロナ、３月２日まで）
◇休場 台湾（振替休日）、ブラジル（カーニバル）
Tuesday, 28 February, 2017 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 23:50 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 トランプ米大統領が上下両院合同会議で演説
◇休場 台湾（平和記念日）、ブラジル（カーニバル）
Wednesday, 01 March, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 佐藤日銀審議委員講演（徳島市） 1400 佐藤日銀審議委員会見（徳島市）
●海外● ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 19:00 米地区連銀経済報告
Thursday, 02 March, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ２月マネタリーベース（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1030 日本：５年利付国債（３月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 07:00 マレーシア：中銀金利発表 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 23:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論に参加
Friday, 03 March, 2017
●海外● ◇イベント 15:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、インフレ期待などに関する討論会に出席 17:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が昼食会で講演 イエレン米ＦＲＢ議長が講演（シカゴ）
Sunday, 05 March, 2017
中国全国人民代表大会（全人代）
Monday, 06 March, 2017 ●海外分● ◇イベント 20:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
"A View From the Federal Reserve Bank of Minneapolis"
Tuesday, 07 March, 2017
●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 18:00 米財務省３年債入札 ＯＥＣＤ経済見通し ＯＥＣＤ景気先行指数
Wednesday, 08 March, 2017 0850 ２月貸出・預金動向（日銀）
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札
Thursday, 09 March, 2017 0850 ２月マネーストック（日銀） 1500 日本：２月工作機械受注
●海外● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 13:30 ＥＣＢ記者会見 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＵ首脳会議（１０日まで）
Friday, 10 March, 2017
0850 ２月企業物価指数（日銀）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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