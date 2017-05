UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝ウォンが一時4カ月ぶり高値

(内容を追加しました) [シンガポール 24日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、トランプ米政権の税制改革計画 を巡る不透明感がドルを圧迫する中、大半の通貨が小幅上昇した。 韓国ウォンは一時4カ月ぶり高値を更新した。 中国人民元の対ドル相場は0.1%上昇。トランプ大統領は23日、ロイターとのインタビ ューで中国は為替操作の「グランド・チャンピオン」だと述べたが、市場の反応は限定的だった。 ウォンは一時1ドル=1127.6ウォンまで上伸し、昨年10月20日以来の高値をつけ た。直近は0.7%高。 きょうの上昇を受け、ウォンは台湾ドルと同様、トランプ氏の米大統領選勝利後(11月9日)の水準 を上回ったことになる。 その他のアジア通貨は大半が小じっかり。台湾ドルとインドネシアルピアは各0.2% 上昇。 シンガポールドルは一時1.4041シンガポールドルまで買われ、11月10日以来の高値をつけた 。 23日には、ムニューシン米財務長官が税制改革の詳細について新たな手掛かりをほとんど示さなかっ たことを受けて改革進展期待が後退し、ドル指数が低下した。 長官はフォックス・ビジネス・ネットワークに対し、これから打ち出す政策が今年の米経済に及ぼす影 響は限定的になる公算が大きいと表明。またCNBCのインタビューでは、税制改革を8月の議会休会前ま でに通過させたいとの意向を示した。 北欧系の銀行SEB(シンガポール)のアジア戦略責任者、ショーン・ヨコタ氏は「(28日に予定さ れる議会演説で)トランプ大統領が少なくとも減税の一段の詳細を明らかにするとの期待感がドルを支え、 米国債利回りを押し上げるはずだったが、ムニューシン長官の発言でその期待感が明らかに後退している」 と語った。 大半のアジア新興国通貨は週間ベースで上昇する見込み。 0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day at 0535 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.88 112.63 -0.22 Sing dlr 1.4059 1.4064 +0.04 Taiwan dlr 30.675 30.745 +0.23 Korean won 1129.40 1137.30 +0.70 Baht 34.96 34.98 +0.07 Peso 50.175 50.225 +0.10 Rupiah 13330 13350 +0.15 Rupee 66.83 66.82 -0.01 Ringgit 4.4440 4.4470 +0.07 Yuan 6.8704 6.8735 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.88 117.07 +3.71 Sing dlr 1.4059 1.4490 +3.07 Taiwan dlr 30.675 32.279 +5.23 Korean won 1129.40 1207.70 +6.93 Baht 34.96 35.80 +2.43 Peso 50.18 49.72 -0.91 Rupiah 13330 13470 +1.05 Rupee 66.83 67.92 +1.64 Ringgit 4.4440 4.4845 +0.91 Yuan 6.8704 6.9467 +1.11