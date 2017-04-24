UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（24日）＝5本、1400万円

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(設定額を追加します) ファンド名 トラノコ・ファンドＩ＜愛称：小トラ（ＫＯ─ＴＯＲＡ）＞ 運用会社 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 ファンド名 トラノコ・ファンドＩＩ＜愛称：中トラ（ＣＨＵ─ＴＯＲＡ）＞ 運用会社 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 ファンド名 トラノコ・ファンドＩＩＩ＜愛称：大トラ（ＤＡＩ─ＴＯＲＡ） ＞ 運用会社 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問 ファンド名 ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘ ッジなし） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 ヘッジあり１０００万円／ヘッジなし１００万円 （いずれも自 己設定） 設定額 ヘッジあり１０００万円／ヘッジなし１００万円 販売会社 三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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