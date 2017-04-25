26日の国内・海外経済指標と行事予定

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(４月２６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合１日目 1000 全国財務局長会議（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1600 岩田郵政民営化委員長会見 決算：日立建機、花王、ヤフー、キヤノン（１Ｑ）、ＬＩＮＥ（１Ｑ） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月２６日（水） 01:30 豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q1 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q1 ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付２年・５年債入札 ◇決算予定 ダイムラー、Ｐ＆Ｇ、ＢＨＰ（生産報告）、現代自動車、 アメリカン航空、アムジェン、ボーイング、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、 フォード・モーター、インテル、ツイッター
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