27日の国内・海外経済指標と行事予定

(４月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 安倍首相がロシア訪問、日ロ首脳会談 日銀金融政策決定会合２日目 ４月展望リポート（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 財務局長会議（金融庁） 1530 黒田日銀総裁会見 1700 経済同友会代表幹事会見 決算：野村ＨＤ、コマツ、ＪＦＥＨＤ、ファナック、ＮＥＣ、オリランド、任天堂、川重、アステラス 、ＮＴＴドコモ、日野自、キーエンス ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月２７日（木） 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q1 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） May 09:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Apr 12:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Apr 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：耐久財受注（商務省） Mar 14:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Mar ◇イベント 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Apr 12:30 ＥＣＢ記者会見 17:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 アマゾン、アルファベット、ダウ・ケミカル、マイクロソフト、スターバックス、 ＵＰＳ、ゴープロ、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、 サムスン電子