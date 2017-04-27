再送-28日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を修正しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0830 ３月全国・４月東京都区部消費者物価（総務省） 0830 ３月家計調査（総務省） 0830 ３月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 ３月失業率（総務省） 0850 ３月鉱工業生産（経産省） 0850 ３月商業動態統計（経産省） 1030 ２年利付国債の入札発行 1245 ２年利付国債の入札結果 1400 ３月住宅着工・建設受注（国土交通省） 1400 ４月経済・物価情勢の展望の全文（日銀） 1515 ２年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 清田日本取引所グループCEO定例会見 1900 ４月外国為替平衡操作の実施状況（財務省） 決算：日本郵船、シャープ、ホンダ、新日鉄住金、ヤマトＨＤ、ソニー、マツダ、日本航空、大和証券 Ｇ、東京電力、村田製、サントリー食品、キリンＨＤ、東エレク、商船三井、三菱電機 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４月２８日（金） 22:45 ＮＺ：貿易収支 Mar 23:00 韓国：鉱工業生産 Mar 00:30 台湾：ＧＤＰ速報値 Q1 01:30 豪：ＰＰＩ（連邦統計局） Q1 05:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q1 06:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Mar 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Mar 06:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Mar 08:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Mar 08:30 英：ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q1 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Apr 12:30 米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q1 12:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q1 13:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Apr 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Apr ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 17:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事、「フィンテックと金融の未来」について講演 18:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、国防総省主催シンポジウムで講演 ◇決算予定 シェブロン、エクソンモービル、