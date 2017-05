UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝大半が軟調、米大統領の税制改革案受け

(情報を更新しました) [27日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨 は軟調。トランプ米大統領が発表した税制改革案が投資 家の信頼感の押し上げにつながらず、リスク選好地合い は引き続き不安定となっている。 また、きょう予定されている欧州中央銀行(ECB )の理事会を控えて慎重姿勢が広がっている。 ノルデア・マーケッツのチーフ・アジア・アナリス ト、Amy Yuan Zhuang氏は「このところのリスクオンの 環境を受けて大半のアジア通貨は上昇してきたが、経済 と政治の両方の面で世界的にリスクが続いていることか ら、この上昇は行き過ぎだとみている」と述べた。26 日に発表された税制改革案は、米国が好景気となるには まだ時間がかかる可能性があるということを市場に示し た形となった、と語った。 また同氏はきょうのECB理事会について、新たな 動きはないとみられるとした上で、「テーパリングに関 する姿勢に変化があれば、アジア通貨にとってネガティ ブな要素となる」との見方を示した。 韓国ウォンは7営業日ぶりに下落し、ア ジア新興国通貨の下げを主導。対ドルで一時0.6%安 となった。ウォンは年初来で約6.8%上昇している。 タイバーツは2週間ぶり安値に下落。 フィリピンペソは約3週間ぶり安値で推 移している。 0508GMT(日本時間午後2時08分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.220 111.03 -0.17 Sing dlr 1.396 1.3956 +0.01 Taiwan dlr 30.127 30.151 +0.08 Korean won 1130.800 1125.1 -0.50 Baht 34.500 34.44 -0.17 Peso 49.870 49.78 -0.18 Rupiah 13295.000 13283 -0.09 Rupee 64.090 64.12 +0.04 Ringgit 4.343 4.346 +0.07 Yuan 6.896 6.8927 -0.04 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.220 117.07 +5.26 Sing dlr 1.396 1.4490 +3.83 Taiwan dlr 30.127 32.279 +7.14 Korean won 1130.800 1207.70 +6.80 Baht 34.500 35.80 +3.77 Peso 49.870 49.72 -0.30 Rupiah 13295.000 13470 +1.32 Rupee 64.090 67.92 +5.98 Ringgit 4.343 4.4845 +3.26 Yuan 6.896 6.9467 +0.74 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 日本語ニューストピックガイド cpurl://apps.cp./cms/?pageId=jp-news-topic-guide アジアパシフィック圏概要 cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview EM ASIA FX-Asia FX weak after Trump's tax plan fai ls to impress; ECB eyed ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^> (関連コンテンツ」メニューからご覧ください)