UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、米税制改革案への疑念と地政学リスクで安全買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*19.00 2.9697% 前営業日終値 100*19.00 2.9700% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*18.00 2.2999% 前営業日終値 99*15.00 2.3110% 5年債(指標銘柄) 16時59分 100*07.75 1.8241% 前営業日終値 100*05.13 1.8410% 2年債(指標銘柄) 16時59分 99*31.25 1.2618% 前営業日終値 99*30.25 1.2780% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*23.00 152*21.00 Tノート先物6月限 125*20.50 125*18.00 米金融・債券市場では国債価格が上昇した。トランプ大統領の税制改革案に対する疑 念が出ていることに加え、北朝鮮とシリアをめぐる地政学リスクが払しょくされていない ことから安全資産とされる米国債に買いが入った。 月末を控え機関投資家による買いが入ったことに加え、この日の7年債入札が堅調な 需要を集めたことも国債買いにつながった。さらに、ロシアが北朝鮮をめぐる状況は一段 と悪化したとの認識を示したことも国債買いに拍車をかけた。 ただ市場ではトランプ氏の税制改革案が再び頓挫するのではないかとの懸念が最大の 焦点となっている。 BNYメロンのシニア債券ストラテジスト、マービン・ロー氏は、「トランプ氏は大 規模な減税を提案しているが、これが歳入中立であることを示すものは何もない」とし、 「税制改革はもちろん望ましいものだが、世界平和を目指すのと同様、どのように実行に 移すのか(が重要となる)」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.294%と、前日終盤の2.311 %から低下した。30年債利回りは2.962%と、2.97%から低下。 2年債利回りは1.257%と、1.278%から低下した。 7年債入札は最高落札利回りが2.084%。外国中銀を含む間接入札者の落札比率 が81.7%、応札倍率が2.73倍と、ともに平均を大きく上回るなど、予想外に強い 需要を集めた。 7年債利回りは2.095%と、前日終盤の2.115%から低下している。 28日は米商務省が第1・四半期の国内総生産(GDP)速報値を発表。ロイター調 査では1.2%増が予想されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 30.50 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 -0.50 (い)