UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝6本、58億1854万円

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(４月２８日配信の記事の設定額を追加します) ファンド名 グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし ） 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限額 各５００億円 設定額 ヘッジあり９億４６９４万円／為替ヘッジなし３０億２９５１万円 販売会社 東海東京証券、東洋証券 ファンド名 Ｙｊａｍライト！ 運用会社 アストマックス投信投資顧問 設定上限額 １０００億円 設定額 ４０２１万円 販売会社 福岡銀行、熊本銀行、親和銀行、ふくおか証券 ファンド名 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘ ッジなし＞ 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 各５００億円 設定額 ヘッジあり３億９３９０万円／ヘッジなし１１億７００２万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券 ファンド名 ｉＴｒｕｓ新興国株式＜愛称：働きざかり─労働人口増加国限定─＞ 運用会社 ピクテ投信投資顧問 設定上限額 ５００億円 設定額 ２億３７９２万円 販売会社 マネックス証券、楽天証券、ＳＢＩ証券
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