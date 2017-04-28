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海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 28 April, 2017 ●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 17:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事、「フィンテックと金融の未来」について講演 18:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁、国防総省主催シンポジウムで講演 ◇決算予定 シェブロン、エクソンモービル Saturday, 29 April, 2017 ●海外● ＥＵ特別首脳会議（英国ＥＵ離脱交渉に向けた指針採択） トランプ政権発足から１００日目 Monday, 01 May, 2017 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外● ◇休場 英、独、仏（以上、メーデー） 中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ブラジル（以上、レーバーデー） インド（マハラシュトラの日） Tuesday, 02 May, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１５・１６日分） 0850 ４月マネタリーベース（日銀） 0920 黒田日銀総裁講演（横浜） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（５月１０日入札分、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（５月１１日入札分、財務省） 1030 ３０年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 １０年利付国債（５月債）の発行予定額等（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 米連邦公開市場委員会（３日まで） ◇決算予定 アップル、ＡＤＭ Wednesday, 3 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） ◇決算予定 フェイスブック ◇休場 香港、韓国（釈迦生誕日） Thursday, 4 May, 2017 ●海外● ◇イベント 03:10 ロウ豪中銀総裁が講演 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 16:30 ドラギＥＣＢ総裁が式典であいさつ アジア開発銀行年次総会（横浜、７日まで） Friday, 5 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 16:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（Shadow Open Market Committee） 17:30 エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁、ブラード・セントル イス地区連銀総裁が討論会に参加 ◇休場 タイ（国王即位日）、韓国（こどもの日） Saturday, 6 May, 2017 ●海外● ◇イベント 19:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 Sunday, 7 May, 2017 ●海外● フランス大統領選第２回投票 独シュレスウィヒ・ホルシュタイン州議会選挙 Monday, 8 May, 2017 ●海外● ◇イベント 12:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） Tuesday, 9 May, 2017 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 （時間未定）ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 韓国大統領選 Wednesday, 10 May, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見（４月２６・２７日分） 1230 金融庁 森長官が講演 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 （時間未定）ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 Thursday, 11 May, 2017 0850 ４月貸出・預金動向（日銀） ●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１１日） 08:00 フィリピン：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） May 英金融政策委員会の議事要旨 May 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Ｇ７財務相・中銀総裁会議（イタリア・バリ、１３日まで） Friday, 12 May, 2017 0850 ４月マネーストック（日銀） ●海外● ◇イベント 13:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済に関する討論会に参加（ダブリン） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
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