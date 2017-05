UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、超長期債発行検討との財務長官発言受け

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.50 3.0038% 前営業日終値 100*30.50 2.9520% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*12.00 2.3216% 前営業日終値 99*23.00 2.2820% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.75 1.8438% 前営業日終値 100*09.00 1.8160% 2年債(指標銘柄) 15時59分 99*30.25 1.2779% 前営業日終値 99*30.75 1.2700% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*00.00 152*31.00 Tノート先物6月限 125*15.00 125*23.00 米金融・債券市場では、ムニューシン米財務長官が超長期債の発行を検討しているこ とを明らかにしたことを受け、薄商いのなか国債価格が下落した。 ムニューシン長官はブルームバークのインタビューで、超長期債の発行は「理にかな う可能性がある」と発言。同長官の発言を受け、30年債利回りは3週間ぶりの水準に上 昇した。 ムニューシン氏は昨年11月にも超長期債の発行について言及。その際は市場の需給 状況に及ぼす影響への懸念から30年債価格が急落するなどした。 アクション・エコノミクスのマネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は、財務 省は次回の四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の際にこの件について再 度検討する可能性があると指摘。ただ「財務省はまだ具体的に実施する段階にはない」と の見方を示した。 米政府が現在発行する国債で最も償還期限が長いのは30年。一方、スペイン、ベル ギー、フランスなどは期間50年の国債を発行している。 この日はトランプ大統領が銀行大手の解体を積極的に検討していると明らかにしたこ とも国債価格の下落に拍車をかけた。前出のアクション・エコノミクスのルパート氏は、 「先行き不透明感が高まっていることで国債に売りが出た可能性もある」としている。 この日に発表された一連の米経済指標は、米供給管理協会(ISM)の4月の製造業 景気指数が昨年12月以来の低水準となるなど軟調。 米連邦準備理事会(FRB)が2─3日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)では 政策は据え置かれるとの見方が大勢となっているが、年内はあと何回の利上げが実施され るのか、市場はFOMC声明の文言に注目している。CMEフェドウォッチによると、金 利先物が織り込むFRBが6月に利上げを決定する確率は約70%となっている。 終盤の取引で10年債利回りは2.321%と、前営業日終盤の2.2 82%から上昇。30年債利回りは3.002%と、2.952%から上昇 した。 短期債利回りも上昇し、2年債は1.277%と、1.27%から上昇し た。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 30.00 -1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 -2.25 U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -3.75 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -45.25 -1.50 (い)