海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Text General Report (Weekly) Tuesday, 2 May, 2017 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 米連邦公開市場委員会（３日まで） 独ロ首脳会談（モスクワ） ◇決算予定 ＢＰ、アップル、ＡＤＭ、マスターカード、ファイザー、ギリアド、ファースト・ソーラー Wednesday, 3 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 英議会解散 欧州委員会が英離脱の交渉指令を提案 仏大統領選候補者テレビ討論 露トルコ首脳会談 米パレスチナ首脳会談 ◇決算予定 フォルクスワーゲン、ＢＮＰパリバ、 フェイスブック、ＡＩＧ、メットライフ、プルデンシャル、テスラ、 タイム・ワーナー、クラフト・ハインズ、スプリント、コーチ、 ◇休場 香港、韓国（釈迦生誕日） Thursday, 4 May, 2017 ●海外● ◇イベント 03:10 ロウ豪中銀総裁が講演 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 16:30 ドラギＥＣＢ総裁が式典であいさつ アジア開発銀行年次総会（横浜、７日まで） 英地方議会選挙 ◇決算予定 ＨＳＢＣ、ロイヤル・ダッチ・シェル、ソシエテ・ジェネラル、カールスバーグ、シーメンス、アディダス 、バイアコム、ＣＢＳ、ケロッグ、ジンガ Friday, 5 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が金融政策ルールについて講演 16:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（Shadow Open Market Committee） 17:30 イエレンＦＲＢ議長、女性の経済参画について講演 17:30 エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁、ブラード・セントル イス地区連銀総裁が「金融政策の構造的基礎」の討論会に参加 ◇決算予定 バークシャー・ハザウェイ ◇休場 タイ（国王即位日）、韓国（こどもの日） Saturday, 6 May, 2017 ●海外● ◇イベント 19:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 バークシャー・ハザウェイ年次株主総会 Sunday, 7 May, 2017 ●海外● ◇イベント フランス大統領選第２回投票 独シュレスウィヒ・ホルシュタイン州議会選挙 Monday, 8 May, 2017 ●海外● ◇イベント 12:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） Tuesday, 09 May, 2017 1030 日本：５年利付国債（５月債）の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 20:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 （時間未定）ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 韓国大統領選 Wednesday, 10 May, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見（４月２６・２７日分） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1230 金融庁 森長官が講演 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省１０年債入札 （時間未定）ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 Thursday, 11 May, 2017 0850 ４月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（４月中：指定報告機関ベース） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：２０年利付国債（５月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１１日） 08:00 フィリピン：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） May 英金融政策委員会の議事要旨 May 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Ｇ７財務相・中銀総裁会議（イタリア・バリ、１３日まで） Friday, 12 May, 2017 0850 ４月マネーストック（日銀） ●海外● ◇イベント 13:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済に関する討論会に参加（ダブリン） Sunday, 14 May, 2017 ●海外● ◇イベント 独ノルトライン・ウェストファーレン州議会選挙 Monday, 15 May, 2017 0850 ４月企業物価指数（日銀） 1500 日本：４月工作機械受注 Tuesday, 16 May, 2017 1500 日本：4月投信概況 Thursday, 18 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 17:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here