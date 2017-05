海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Text General Report (Weekly) Tuesday, 2 May, 2017 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会(金利発表) 米連邦公開市場委員会(3日まで) 独ロ首脳会談(モスクワ) ◇決算予定 BP、アップル、ADM、マスターカード、ファイザー、ギリアド、ファースト・ソーラー Wednesday, 3 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 18:00 米連邦公開市場委員会(声明・経済見通し発表) 英議会解散 欧州委員会が英離脱の交渉指令を提案 仏大統領選候補者テレビ討論 露トルコ首脳会談 米パレスチナ首脳会談 ◇決算予定 フォルクスワーゲン、BNPパリバ、 フェイスブック、AIG、メットライフ、プルデンシャル、テスラ、 タイム・ワーナー、クラフト・ハインズ、スプリント、コーチ、 ◇休場 香港、韓国(釈迦生誕日) Thursday, 4 May, 2017 ●海外● ◇イベント 03:10 ロウ豪中銀総裁が講演 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 16:30 ドラギECB総裁が式典であいさつ アジア開発銀行年次総会(横浜、7日まで) 英地方議会選挙 ◇決算予定 HSBC、ロイヤル・ダッチ・シェル、ソシエテ・ジェネラル、カールスバーグ、シーメンス、アディダス 、バイアコム、CBS、ケロッグ、ジンガ Friday, 5 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:30 フィッシャー米FRB副議長が金融政策ルールについて講演 16:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(Shadow Open Market Committee) 17:30 イエレンFRB議長、女性の経済参画について講演 17:30 エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁、ブラード・セントル イス地区連銀総裁が「金融政策の構造的基礎」の討論会に参加 ◇決算予定 バークシャー・ハザウェイ ◇休場 タイ(国王即位日)、韓国(こどもの日) Saturday, 6 May, 2017 ●海外● ◇イベント 19:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 バークシャー・ハザウェイ年次株主総会 Sunday, 7 May, 2017 ●海外● ◇イベント フランス大統領選第2回投票 独シュレスウィヒ・ホルシュタイン州議会選挙 Monday, 8 May, 2017 ●海外● ◇イベント 12:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 米労働市場情勢指数(LMCI) Tuesday, 09 May, 2017 1030 日本:5年利付国債(5月債)の発行予定額等 1030 日本:10年利付国債の入札発行 1245 日本:10年利付国債の入札結果 1515 日本:10年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省3年債入札 20:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 (時間未定)ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 韓国大統領選 Wednesday, 10 May, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見(4月26・27日分) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1230 金融庁 森長官が講演 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省10年債入札 (時間未定)ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 Thursday, 11 May, 2017 0850 4月貸出・預金動向(日銀) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(4月中:指定報告機関ベース) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:30年利付国債の入札発行 1030 日本:20年利付国債(5月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:30年利付国債の入札結果 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 21:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間11日) 08:00 フィリピン:中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) May 英金融政策委員会の議事要旨 May 15:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:00 米財務省30年債入札 G7財務相・中銀総裁会議(イタリア・バリ、13日まで) Friday, 12 May, 2017 0850 4月マネーストック(日銀) ●海外● ◇イベント 13:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済に関する討論会に参加(ダブリン) Sunday, 14 May, 2017 ●海外● ◇イベント 独ノルトライン・ウェストファーレン州議会選挙 Monday, 15 May, 2017 0850 4月企業物価指数(日銀) 1500 日本:4月工作機械受注 Tuesday, 16 May, 2017 1500 日本:4月投信概況 Thursday, 18 May, 2017 ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省変動利付2年・2年・5年・7年債入札条件 17:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here