UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝上昇　ウォンに買い、北朝鮮問題への懸念和らぐ

(内容を更新しました) [2日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が米ドルに対し上昇した。朝鮮半島を巡る 緊迫感が若干和らぎ、4月の中国製造業購買担当者景気 指数(PMI)が市場予想を下回ったことによる懸念を 相殺した。 トランプ米大統領は1日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働 党委員長と「適切な状況下」であれば会談する用意があ るとし、米朝首脳会談の可能性に含みを持たせた。 これを受け、ウォンは米ドルに対し0. 7%上昇した。韓国の4月の貿易統計で、輸出が6カ月 連続で増加したこともウォンの買い材料。 みずほ銀行はリポートで「輸出の伸びや、来週の大 統領選を経て政治的不透明感が払しょくされるとの期待 があり、軍事的な緊張感がエスカレートしない限り、市 場はウォンの押し目買いを入れる傾向があるようだ」と 指摘した。 他の通貨ではマレーシアリンギが5営業日 続伸し、5カ月以上ぶりの高値。みずほは「資金流入や オンショア為替先物市場の自由化を、市場はよりポジテ ィブに受け止めている」との見方を示した。 台湾ドルは0.8%高と、2014年9月 以来の高値。グーグルやアマゾンなどのハイテク企業の 決算が順調だったことが支援材料となった。 0546GMT(日本時間午後2時46分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.970 111.83 -0.13 Sing dlr 1.394 1.3965 +0.18 Taiwan dlr 30.022 30.218 +0.65 Korean won 1129.700 1137.9 +0.73 Baht 34.530 34.59 +0.17 Peso 50.050 49.95 -0.20 Rupiah 13300.000 13327 +0.20 Rupee 64.178 64.24 +0.10 Ringgit 4.326 4.339 +0.30 Yuan 6.896 6.8970 +0.02 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.970 117.07 +4.55 Sing dlr 1.394 1.4490 +3.95 Taiwan dlr 30.022 32.279 +7.52 Korean won 1129.700 1207.70 +6.90 Baht 34.530 35.80 +3.68 Peso 50.050 49.72 -0.66 Rupiah 13300.000 13470 +1.28 Rupee 64.178 67.92 +5.83 Ringgit 4.326 4.4845 +3.66 Yuan 6.896 6.9467 +0.74 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。