UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝上昇、仏大統領選受けリスクオン

(内容を更新しました) [8日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が小 幅上昇した。7日の仏大統領選で中道系独立候補のマクロン前経済相が、 欧州連合(EU)離脱を主張していた極右政党・国民戦線(FN)のルペ ン党首に勝利し、不透明感が払しょくされた。 選挙結果を受けてアジアの株式市場ではリスク許容度が上昇。MSC Iアジア太平洋株指数(日本除く)は0.5%超、原油 価格は1%超上昇した。 インドルピーがアジア通貨の上昇をけん引。国内株の上昇が 材料視された。 ウォンは0.14%高。韓国では9日に大統領選を控えて おり、革新系最大野党「共に民主党」の文在寅氏の勝利が有力とみられて いる。 インドネシアルピアは横ばい。中央銀行のスゲン副総裁は8 日、ルピア高抑制に向け為替市場で介入を行っていると明らかにしたため 、動きづらい。ルピアは年初から4月半ばまでに2%超上昇した後、これ までに約0.5%上げ幅を縮めた。 前週5日に発表された4月の米雇用統計は堅調な内容となり、SEB (シンガポール)のアジア戦略責任者、ショーン・ヨコタ氏は「米連邦準 備理事会(FRB)による6月の利上げは完全に織り込まれている。した がって、アジア通貨に対する米ドルの動きは限られるだろう」との見方を 示した。 0631GMT(日本時間午後3時31分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0631 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.680 112.71 +0.03 Sing dlr 1.403 1.4044 +0.07 Taiwan dlr 30.148 30.182 +0.11 Korean won 1131.400 1132.7 +0.11 Baht 34.610 34.66 +0.14 Peso 49.825 49.91 +0.17 Rupiah 13310.000 13327 +0.13 Rupee 64.215 64.37 +0.24 Ringgit 4.332 4.335 +0.08 Yuan 6.902 6.9026 +0.00 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.680 117.07 +3.90 Sing dlr 1.403 1.4490 +3.25 Taiwan dlr 30.148 32.279 +7.07 Korean won 1131.400 1207.70 +6.74 Baht 34.610 35.80 +3.44 Peso 49.825 49.72 -0.21 Rupiah 13310.000 13470 +1.20 Rupee 64.215 67.92 +5.77 Ringgit 4.332 4.4845 +3.53 Yuan 6.902 6.9467 +0.64 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 (メニューからご覧ください)