UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝小幅安、仏大統領選後の上昇が一服

(情報を更新しました) [9日 ロイター] - アジア新興国通貨は対ドルで小幅安。仏大統領選の結果を受 けたリスクオンでユーロや他の通貨に対して下落していたドルが買い戻されている。 インドルピーは対ドルで0.25%超安と下げを主導。台湾ドルは 域内株式市場の急落を受け、0.25%近く下落している。 韓国の市場は大統領選で休場。ただオフショア市場ではウォンのノンデリバラブル・ フォワード(NDF)が域内通貨の動きに追随し下落している。 韓国大統領選では、革新系の最大野党「共に民主党」の文在寅氏が優勢とみられてい る。 メイバンク(シンガポール)の外国為替調査部門責任者は、同候補について「新型迎 撃ミサイルTHAAD(サード)に対する慎重姿勢が米国の反感を買う可能性があるもの の、中国の態度が軟化し、韓国への渡航禁止措置の解除につながるだろう」と指摘した。 フィリピンペソは0.15%安の1ドル=49.935ペソ。株安が背景。 シンガポール、マレーシア、タイ、インドの市場は10日、祝日のため休場となる。 0627GMT(日本時間午後3時27分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.450 113.24 -0.19 Sing dlr 1.408 1.4054 -0.18 Taiwan dlr 30.238 30.166 -0.24 Korean won* 1131.400 1132.7 +0.11 Baht 34.755 34.653 -0.29 Peso 49.930 49.86 -0.14 Rupiah 13335.000 13307 -0.21 Rupee 64.535 64.30 -0.36 Ringgit 4.341 4.335 -0.14 Yuan 6.907 6.9050 -0.03 * Market is closed due to the president ial election Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.450 117.07 +3.19 Sing dlr 1.408 1.4490 +2.92 Taiwan dlr 30.238 32.279 +6.75 Korean won 1131.400 1207.70 +6.74 Baht 34.755 35.80 +3.01 Peso 49.930 49.72 -0.42 Rupiah 13335.000 13470 +1.01 Rupee 64.535 67.92 +5.25 Ringgit 4.341 4.4845 +3.31 Yuan 6.907 6.9467 +0.57 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 (覧ください)