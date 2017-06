UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、軟調な3年債入札受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.00 3.0255% 前営業日終値 99*22.50 3.0150% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*23.00 2.3977% 前営業日終値 98*29.00 2.3760% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.50 1.9246% 前営業日終値 99*28.25 1.9000% 2年債(指標銘柄) 16時44分 99*26.00 1.3466% 前営業日終値 99*27.00 1.3300% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 150*24.00 151*10.00 Tノート先物6月限 124*26.50 125*02.00 米金融・債券市場では、財務省が今週実施する総額620億ドルの四半期定例入札( クオータリー・リファンディング)をにらみ国債利回りが上昇した。第1弾となったこの 日の3年債入札が軟調だったことで3年債利回りは7週間ぶりの高水準を付けた。 この日はまた、週末の仏大統領選決選投票で親欧州連合(EU)を掲げる中道派のマ クロン前経済相が当選したことで安全資産とされる米国債を手放す動きが続くなか、10 0億ドルを超える投資適格級の社債が発行されたことも国債利回り上昇につながった。 マクドンネル・インベストメントのポートフォリオ・マネジャー、ドミニク・パパラ ルド氏は「仏大統領選を受け若干の売りが出た。今後は金融市場を揺るがすような出来事 はないだろう」としている。 焦点となっていた仏大統領選が終わったことで、市場の注目は再び米国の経済ファン ダメンタルズ、およびこれが連邦準備理事会(FRB)の年内の利上げペースに及ぼす影 響に戻っている。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物はFRBが6月13─14日 の会合で0.25%ポイントの利上げを決定する確率が88%であることを示す水準にあ る。前日は83%だった。 終盤の取引で10年債利回りは3ベーシスポイント(bP)上昇の2. 405%。一時は5週間ぶりの高水準となる2.416%まで上昇した。30年債US30Y T=RR利回りは約2bp上昇の3.039%。一時は3月31日以来の水準に上昇した。 3年債利回りは3年債入札が軟調に終わったことを受け、1.560%と 、7週間ぶりの水準に上昇した。 財務省が実施した240億ドルの3年債入札では、直接入札者の落札比率が9.32 %と、昨年10月以来の高水準となった。最高落札利回りは1.572%、応札倍率は2 .76倍だった。 財務省は10日に230億ドルの10年債、11日に150億ドルの30年債の入札 を実施する。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 -2.25 U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 -1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 -1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -7.25 -1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -45.50 -0.50 (い)