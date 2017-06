UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝大半が横ばい、ウォンは下落　地政学リスク警戒

(情報を更新しました) [10日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半がほぼ横ばいで推移している。北 朝鮮による核実験への懸念やトランプ米大統領が連邦捜査局(FBI)のコミー長官を突 然解任したことで政治的な混乱が再燃したことを背景に、投資家は慎重姿勢を取っている 。 北朝鮮のチェ・イル駐英大使は9日、スカイニュースのインタビューで、北朝鮮が6 度目の核実験を行う準備ができていると発言。これを受け、朝鮮半島での軍事的緊張が高 まるとの懸念が広がっている。 OANDAのシニアトレーダー、スティーブン・イネス氏は「地政学リスクを背景と したリスク回避の動きがみられる」と述べた。 韓国ウォンは国内株式の下げに追随し、域内通貨の中で最も下落している 。 韓国では、9日に実施された大統領選で勝利した「共に民主党」の文在寅(ムン・ジ ェイン)氏が10日、就任宣誓を行った。 また、中国国家統計局が発表した4月の生産者物価指数(PPI)が弱い内容だった こともアジア新興国通貨の重しとなっている。4月PPIの上昇率は前年比6.4%で、 3月の7.6%から鈍化、予想の6.9%を下回った。 フィリピン・ペソは、複数の新興国通貨と同様に横ばい。 GMT0525(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.770 113.98 +0.18 Sing dlr 1.409 1.4111 +0.13 Taiwan dlr 30.252 30.258 +0.02 Korean won 1133.600 1131.4 -0.19 Baht* 34.763 34.763 +0.00 Peso 49.955 49.925 -0.06 Rupiah 13350.000 13345 -0.04 Rupee* 64.620 64.62 +0.00 Ringgit* 4.345 4.345 +0.00 Yuan 6.906 6.9075 +0.03 *Closed for market holiday Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.770 117.07 +2.90 Sing dlr 1.409 1.4490 +2.82 Taiwan dlr 30.252 32.279 +6.70 Korean won 1133.600 1207.70 +6.54 Baht 34.763 35.80 +2.98 Peso 49.955 49.72 -0.47 Rupiah 13350.000 13470 +0.90 Rupee 64.620 67.92 +5.11 Ringgit 4.345 4.4845 +3.21 Yuan 6.906 6.9467 +0.59 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 (覧ください)