UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝ウォン中心に小幅高、上値は限定的

(内容を更新しました) [11日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 対米ドルで小幅高。広範に影響する買い材料が見当たらない中、北朝鮮問 題やトランプ米大統領によるコミー連邦捜査局(FBI)長官の解任など による懸念がくすぶっている。 みずほ銀行のシニアエコノミスト、ビシュヌ・バラサン氏は「この日 はリスクオンムードでもなければキャリートレードもみられず、むしろ神 経質な取引となっている。市場はもっと多くの手がかりを探しているよう だ」との見方を示した。 ウォンの上昇が0.5%超と最も大きい。文在寅大統領の 就任を受け、積極財政への期待が高まった。ユナイテッド・オーバーシー ズ銀行(UOB)はリポートで「大統領選後に政局が安定するとの期待は ウォンにとって良い前兆だ。一方、世界的な需要の継続的回復を背景に、 財政刺激策も前向きな材料となるだろう」と述べた。 インドルピーは、国内株の上昇を受けて小幅高。モンスーン (雨季)の降雨量がこれまでの予想よりも多くなるとの予報を受けてイン フレ懸念が後退し、低水準の金利への期待が広がったことを背景に、NS E指数はこの日、最高値を更新した。 半面、フィリピンペソはさえない。3月の貿易赤字拡大が 嫌気された。 0618GMT(日本時間午後3時18分)時点で、アジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0618 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.120 114.27 +0.13 Sing dlr 1.410 1.4104 +0.06 Taiwan dlr 30.209 30.266 +0.19 Korean won 1128.900 1135.8 +0.61 Baht 34.738 34.763 +0.07 Peso 49.940 49.95 +0.02 Rupiah* 13355.000 13355 +0.00 Rupee 64.525 64.62 +0.15 Ringgit 4.346 4.345 -0.02 Yuan 6.905 6.9012 -0.06 *Closed for market holiday Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 114.120 117.07 +2.58 Sing dlr 1.410 1.4490 +2.80 Taiwan dlr 30.209 32.279 +6.85 Korean won 1128.900 1207.70 +6.98 Baht 34.738 35.80 +3.06 Peso 49.940 49.72 -0.44 Rupiah 13355.000 13470 +0.86 Rupee 64.525 67.92 +5.26 Ringgit 4.346 4.4845 +3.19 Yuan 6.905 6.9467 +0.60 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 (メニューからご覧ください)