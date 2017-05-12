海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 12 May, 2017 ●海外分● ◇イベント 13:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済に関する討論会に参加（ダブリン） 16:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇決算予定 アルセロール・ミタル 独アリアンツ、ティッセンクルップ ◇休場 Saturday, 13 May, 2017 Sunday, 14 May, 2017 マクロン氏が仏大統領に就任 独ノルトライン・ウェストファーレン州議会選挙 シルクロード経済圏構想「一帯一路」の国際首脳会議（北京、１５日まで） ギリシャのチプラス首相が訪中（１５日まで） Monday, 15 May, 2017 0850 ４月企業物価指数（日銀） (日本語サービス) 1500 日本：４月工作機械受注 (JP-INDUSTRIAL-MACHINERY) ●海外分● ◇イベント シルクロード経済圏構想「一帯一路」の国際首脳会議（北京、最終日） ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 16 May, 2017 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：５年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1245 日本：５年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1500 日本：4月投信概況 (JAPAN-FUND) 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 米・トルコ首脳会談（ワシントン、１７日まで） イングリッシュＮＺ首相が訪日（１８日まで） ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 17 May, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 15:00 米ＮＹ連銀が「第１・四半期家計債務・信用」報告書を公表 米・トルコ首脳会談（ワシントン、最終日） ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 18 May, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：４０年利付国債（５月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 15:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 16:00 ドラギＥＣＢ総裁がテルアビブ大学で講演 17:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 アルゼンチンのマクリ大統領が訪日（２０日まで） 米ＦＲＢ、18日にターム物預金の試験入札を実施 nL4N1ID5QC ◇決算予定 ◇休場 Friday, 19 May, 2017 ●海外分● ◇イベント 12:00 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策についてプレゼン ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 20 May, 2017 Sunday, 21 May, 2017 Monday, 22 May, 2017 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（２３日まで） ＷＨＯ総会 ◇決算予定 ◇休場 カナダ（ビクトリア女王誕生日 Tuesday, 23 May, 2017 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 21:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＥＵ財務相理事会 ユーロ圏財務相会合（最終日） ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 24 May, 2017 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 14:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 ５月の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 17:00 米財務省変動利付２年債入札、５年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 25 May, 2017 1030 桜井日銀審議委員講演（佐賀市） (日本語サービス) 1400 桜井日銀審議委員会見（佐賀市） (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 韓国：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 17:00 米財務省７年債入札 ＯＰＥＣ総会 ＮＡＴＯ首脳会議 フィリピンのドゥテルテ大統領、ロシアのプーチン大統領と会談（マニラ） ◇決算予定 ◇休場 Friday, 26 May, 2017 ●海外分● ◇イベント 02:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が慶應義塾大学で講演 Ｇ７首脳会議（イタリア・タオルミーナ、２７日まで） ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here