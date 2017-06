UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝小幅上昇、サイバー攻撃など影響せず

(内容を追加しました) [15日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国 通貨が対ドルで小幅高。世界150カ国で被害が出た大規模サイ バー攻撃や北朝鮮のミサイル発射の影響は出ていない。 サイバー攻撃による混乱はアジア地域で広がっておらず、こ れまでのところ市場はさほど警戒していない。一方、北朝鮮は1 4日に実施した中長距離ミサイルの試験発射が成功したと発表し 、韓国軍は北朝鮮のこうした主張をさらに分析する必要があると している。 ウォンは対ドルで0.3%上昇。みずほ銀行は顧 客向けノートで「正直なところ、差し迫った対立のリスクは高ま っていない。しかし、地政学リスクがなお残っていることを示す ものだ」と指摘した。 新興国通貨が幅広く上昇しているのは、4月の米小売売上高 が予想を下回ったことなどによって米ドルが弱含んだことが背景 。 一部のアジア通貨は原油価格の上昇による恩恵も受けた。サ ウジアラビアとロシアのエネルギー相はこの日、原油の協調減産 を来年3月まで延長すべきとの意見で一致したと明らかにした。 マレーシアリンギは0.3%高。原油高を受けて同国 のような石油輸出国の通貨が買われた。また、マレーシア中央銀 行は声明で、2016年下期以降の成長モメンタムが今年第1・ 四半期に強まり、年内は持続すると見込まれると表明。 UOBのエコノミストは「成長の勢いが加速するという中銀 に、われわれも賛同する」と指摘した。 タイバーツも0.3%高。第1・四半期の同国経済は、輸出 回復を受けて4年ぶりのペースで加速したと伝えられた。 0623GMT(日本時間午前15時23分)現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.510 113.33 -0.16 Sing dlr 1.402 1.4036 +0.09 Taiwan dlr 30.161 30.201 +0.13 Korean won 1124.800 1127.4 +0.23 Baht 34.593 34.71 +0.34 Peso 49.700 49.76 +0.12 Rupiah 13315.000 13327 +0.09 Rupee 64.123 64.30 +0.27 Ringgit 4.333 4.344 +0.25 Yuan 6.900 6.8993 -0.00 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.510 117.07 +3.14 Sing dlr 1.402 1.4490 +3.32 Taiwan dlr 30.161 32.279 +7.02 Korean won 1124.800 1207.70 +7.37 Baht 34.593 35.80 +3.49 Peso 49.700 49.72 +0.04 Rupiah 13315.000 13470 +1.16 Rupee 64.123 67.92 +5.92 Ringgit 4.333 4.4845 +3.50 Yuan 6.900 6.9467 +0.68 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Asian currencies brush aside concerns over cyber attack, N.Korea threats ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)