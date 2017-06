UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り小幅上昇、市場はＦＲＢの利上げペース見極め

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.00 3.0048% 前営業日終値 100*04.50 2.9930% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*09.00 2.3433% 前営業日終値 100*12.00 2.3330% 5年債(指標銘柄) 17時04分 100*02.00 1.8617% 前営業日終値 100*03.25 1.8530% 2年債(指標銘柄) 16時13分 99*28.75 1.3027% 前営業日終値 99*29.25 1.2940% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 151*09.00 151*14.00 限 Tノート先物6月 125*14.50 125*15.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが小幅上昇した。市場は年内の米利上げペース を巡り一段の手掛かりを求めているが、今週は大きな経済指標の発表もなく、材料難の展 開となっている。 終盤の取引で、米10年債利回りは3/32安。利回りは2.34%と、前週末の2 .33%から上昇した。北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けた逃避買いで、オーバーナ イトの取引では5月3日以来の水準となる2.32%まで低下していた。 朝方発表された5月のニューヨーク州製造業業況指数が昨年10月以来初めてマイナ ス圏に沈んだことで、利回りが低下する場面もあった。 米10年債利回りは3月22日以降、約2.20─2.40%のレンジでおおむね推 移。トランプ政権が年内に税制改革などの重要法案を立法化できるか明確になるまで、市 場は様子見姿勢を維持している。 ノバ・スコシア銀行の米国債トレーディング部門責任者、チャールズ・コミスキー氏 は「いずれの方向に動くとしても、不透明な材料が多過ぎる」とし、「何かが起こるまで 狭いレンジ取引となる」と話す。 16日の注目材料は、住宅着工件数と鉱工業生産統計だ。インフレデータが軟調な内 容となっていることで、投資家は18日に実施される110億ドルの10年物インフレ指 数連動債(TIPS)リオープン(銘柄統合)入札の結果も注視している。 CMEグループのフェドウォッチによると、米フェデラルファンド(FF)金利先物 が織り込む6月利上げの確率は69%と、1週間前の83%から低下した。年内さらに2 度、またはこれを上回る利上げの予想確率は49%にとどまっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -9.25 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (-1.50) (い)