UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、住宅着工件数の予想外の減少受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*05.00 2.9921% 前営業日終値 99*28.00 3.0060% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*14.00 2.3257% 前営業日終値 100*10.50 2.3380% 5年債(指標銘柄) 17時02分 100*04.00 1.8484% 前営業日終値 100*02.50 1.8580% 2年債(指標銘柄) 16時34分 99*28.75 1.3027% 前営業日終値 99*29.00 1.2990% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*19.00 151*09.00 Tノート先物6月限 125*17.50 125*14.50 米金融・債券市場では国債利回りが低下した。このところの経済指標が軟調気味に 推移するなか、朝方発表された4月の住宅着工件数が予想外に減少したことで、年内の利 上げ回数をめぐる疑念が出てきたことが背景。 商務省発表の4月の住宅着工件数(季節調整済み)は年率換算で前月比2.6%減の 117万2000戸と、2016年11月以来の低水準となった。FTNフィナンシャル の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「昨年からの勢いを踏まえ、金利上昇を受け ても住宅市場は力強さを維持するとの見方が出ていた」とし、金利に対する敏感度上昇を 示す兆候に市場は今後は神経質になっていくとの見方を示した。 10年債利回りは株安を受け国債に対する安全買いが入ったことで一時 は2.31%まで低下。終盤の取引では2.33%となっている。指標発表前は2.36 %だった。 前日発表の5月のニューヨーク州製造業業況指数はマイナス1.0と、前月のプラス 5.2から予想外に低下。ただこの日に発表された4月の鉱工業生産指数は製造業が1. 0%上昇し、2014年2月以来、3年2カ月ぶりの大きな伸びとなった。 17日は主要な経済指標の発表は予定されていない。 10年債利回りは3月22日以降、おおむね2.20─2.40%のレンジ内で推移 。市場では米金融政策の道筋のほか、トランプ政権の税制・財政改革などの行方を見極め ようとする動きが出ている。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物は連邦準備理事会(FRB)が 6月に利上げを決定する確率が74%であることを示す水準にある。1週間前は83%だ った。年内にあと2回、もしくはこれ以上の回数の利上げが決定される確率は48%にと どまっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -8.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (+0.75) (い)