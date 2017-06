UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、トランプ氏めぐるロシア疑惑で政策遅延懸念

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 101*28.00 2.9059% 前営業日終値 100*05.50 2.9910% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*11.50 2.2225% 前営業日終値 100*13.50 2.3270% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*18.75 1.7509% 前営業日終値 100*03.75 1.8500% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*00.25 1.2459% 前営業日終値 99*29.00 1.2990% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 153*25.00 151*19.00 Tノート先物6月限 126*13.50 125*17.50 米金融・債券市場では、トランプ米大統領をめぐるロシア関連の疑惑が深まるなか減 税やインフラ投資拡大などの経済政策の実施が遅延するとの懸念が膨らみ、国債利回りが 低下した。1日の下落率としては昨年7月以来の大きさとなる可能性がある。 この日はロシアが昨年の米大統領選挙に介入した可能性があるとの疑惑を巡り、少数 ながらトランプ氏の身内である共和党内から独立調査を求める声が強まっていることが判 明。ある共和党議員は弾劾の可能性にも言及した。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は、「ヘッ ドラインニュースが大きければ大きいほど、市場が注目している財政刺激策、税制改革、 規制改革などの問題が遠のいていく」と述べた。 10年債利回りは2.22%と、4月21日以来の低水準を付けた。前 日終盤は2.33%だった。 長期債に対する需要が増大したことでイールドカーブはフラット化し、10年債と2 年債の利回り格差は昨年11月3日以来の水準に縮小した。連邦準備理事 会(FRB)が6月に利上げを決定する公算が大きいなか、金利動向に敏感な短期債と比 べ長期債は上昇余力が大きいと見られている。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物は連邦準備理事会(FRB)が 6月に利上げを決定する確率が65%であることを示す水準にある。1週間前は88%だ った。年内にあと2回、もしくはこれ以上の回数の利上げが決定される確率は40%。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 5.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -8.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (-1.00) (い)