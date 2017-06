UPDATE 1-米金融・債券市場＝株高受け利回り上昇、政治懸念根強く

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 102*00.00 2.8997% ) 前営業日終 102*02.00 2.8970% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 101*10.00 2.2277% ) 前営業日終 101*13.50 2.2160% 値 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.75 1.7706% 前営業日終 100*19.25 1.7480% 値 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.75 1.2703% 前営業日終 100*00.25 1.2460% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 153*26.00 153*25.00 月限 Tノート先物6 126*09.00 126*13.50 月限 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。株式相場が前日の急落から反発し、安 全資産としての債券需要が後退した。 ただ、トランプ大統領を巡る疑惑で不透明感が広がる中、投資家は神経をとがらせた ようだ。不安定な政治情勢に対する懸念からブラジル株式市場が急落し、安全資産とされ る米債券を下支えした面もある。 終盤の取引で、10年債価格が5/32安。利回りは2.23%と、前 日終盤の2.22%から上昇した。 トランプ陣営が選挙戦中に、ロシア政府関係者らと18回以上接触していたとロイタ ーが報道し、10年債利回りはオーバーナイトの取引で、4月19日以来の低水準となる 2.18%まで下がっていた。 2年債と10年債の利回り格差は95ベーシスポイント(bp)にフ ラット化し、昨年10月27日以来の低水準となった。 2年債は金利政策の変更にかなり敏感とされる。連邦準備理事会(FRB)は来月、 利上げに踏み切るとみられている。一方、より長期の債券に需要が集まった。 市場関係者の1人は「解決に至らない現在のような状況が延々と続き、新政権が税制 や規制改革に取り組めないことが今後のリスク」と話した。 米財務省が行った、110億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)銘柄統 合(リオープン)入札は堅調な需要を集め、間接入札者の落札比率は80.3%に達した 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -7.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -47.50 (unch) (い)