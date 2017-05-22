訂正-〔表〕きょうの投信設定（22日）＝5本

(「Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型」の運用会社を「三井住友トラスト・アセットマネジメン ト」から「アセットマネジメントＯｎｅ」に訂正します) ファンド名 ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド（為替ヘッジあり）／ （為替ヘッジなし） 運用会社 ブラックロック・ジャパン 設定上限額 各２０００億円 設定額 ── 販売会社 野村証券 ファンド名 米国中小型株オープン（３カ月決算型） 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 岡三証券、三縁証券 ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 ５０００億円 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券、ドイツ証券、Ｓ ＭＢＣ日興証券、野村証券、ＢＮＰパリバ証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 証券 ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ（訂正） 設定上限額 １０００億円 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券、ドイツ証券、Ｓ ＭＢＣ日興証券、野村証券、ＢＮＰパリバ証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 証券