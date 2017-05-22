23日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0910 閣議、閣議後会見 0930 ソニー経営方針説明会 1030 ２年利付国債（６月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1330 日商会頭会見 1330 ３月全産業活動指数（経産省） 1400 ４月粗鋼生産速報（鉄連） 1400 ４月のスーパー売上高 1500 ４月の百貨店売上高 1500 河野統合幕僚長会見（ＦＣＣＪ） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1715 経済財政諮問会議 1825 石原経済再生相会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月２３日（火） 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Apr 06:00 独：ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q1 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 May 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 May 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 May 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 May 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 May 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 May 08:00 台湾：鉱工業生産 Apr 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 May 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 May 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 May 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 May 08:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Apr 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:30 ブラジル：経常収支 Apr 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） May 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） May 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） May 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Apr 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 May 22:45 ＮＺ：貿易収支 Apr ◇イベント 01:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁の講演原稿公表（ "Symposium on OTC Derivatives"） 13:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がメディア向け質疑応答 17:00 米財務省２年債入札 19:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がラウンドテーブルに参加 21:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＥＵ財務相理事会 ユーロ圏財務相会合（最終日） 米２０１８年度予算教書公表
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