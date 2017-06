23日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0910 閣議、閣議後会見 0930 ソニー経営方針説明会 1030 2年利付国債(6月債)の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1330 日商会頭会見 1330 3月全産業活動指数(経産省) 1400 4月粗鋼生産速報(鉄連) 1400 4月のスーパー売上高 1500 4月の百貨店売上高 1500 河野統合幕僚長会見(FCCJ) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 1715 経済財政諮問会議 1825 石原経済再生相会見 ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 5月23日(火) 05:00 シンガポール:CPI Apr 06:00 独:GDPの詳細(連邦統計庁) Q1 07:00 仏:総合PMI速報値 May 07:00 仏:サービス部門PMI速報値 May 07:00 仏:製造業PMI速報値 May 07:30 独:総合PMI速報値 May 07:30 独:サービス部門PMI速報値 May 07:30 独:製造業PMI速報値 May 08:00 台湾:鉱工業生産 Apr 08:00 ユーロ圏:サービス部門PMI速報値 May 08:00 ユーロ圏:製造業PMI速報値 May 08:00 ユーロ圏:総合PMI速報値 May 08:00 独:IFO業況指数 May 08:30 英:公的部門純借入額(国立統計局) Apr 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:30 ブラジル:経常収支 Apr 13:45 米:サービス部門PMI速報値(マークイット) May 13:45 米:総合PMI速報値(マークイット) May 13:45 米:製造業PMI速報値(マークイット) May 14:00 米:新築1戸建て住宅販売(商務省) Apr 14:00 米:リッチモンド連銀製造業総合指数 May 22:45 NZ:貿易収支 Apr ◇イベント 01:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁の講演原稿公表( "Symposium on OTC Derivatives") 13:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がメディア向け質疑応答 17:00 米財務省2年債入札 19:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がラウンドテーブルに参加 21:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 EU財務相理事会 ユーロ圏財務相会合(最終日) 米2018年度予算教書公表