UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（22日）＝5本、566億8825万円

(設定額を追加します) ファンド名 ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド（為替ヘッジあり）／ （為替ヘッジなし） 運用会社 ブラックロック・ジャパン 設定上限額 各２０００億円 設定額 （為替ヘッジあり）／２１８億１５５７万円（為替ヘッジなし）２１８億３８４ ７万円 販売会社 野村証券 ファンド名 米国中小型株オープン（３カ月決算型） 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 岡三証券、三縁証券 ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 ５０００億円 設定額 ８２億６４０１万円 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券、ドイツ証券、Ｓ ＭＢＣ日興証券、野村証券、ＢＮＰパリバ証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 証券 ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 １０００億円 設定額 ４７億６９２０万円 販売会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、大和証券、ドイツ証券、Ｓ ＭＢＣ日興証券、野村証券、ＢＮＰパリバ証券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ 証券