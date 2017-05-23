24日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀・国際コンファランス「金融政策・教訓と課題」 月例経済報告関係閣僚会議、５月月例経済報告 0800 ５月ロイター短観 0900 黒田日銀総裁があいさつ（国際コンファランス） 0925 バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（国際コンファランス） 1400 ３月改定景気動向指数 ●海外指標など ５月２４日（水） 06:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Jun 08:00 南ア：ＣＰＩ Apr 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Mar 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Apr ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 13:45 ドラギＥＣＢ総裁が講演 14:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 ５月の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 17:00 米財務省変動利付２年債入札、５年債入札 22:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が夕食会で質疑応答に参加（トロント） 22:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホールに参加 ◇決算予定 ティファニー