UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝弱含み、ＦＯＭＣ議事要旨が焦点

(内容を更新しました) [23日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が弱含み。英マンチェスターのコン サート会場で爆発が起き死傷者が出たことが、リスク許容度の緩やかな回復に水を差した。 オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)のシニア為替ストラテジスト、Khoon Goh氏は「爆 発に対するアジア市場の反応はかなり小さい」と述べた。 市場参加者の関心は、24日に発表される5月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨に向かっ ている。 前日に上昇していたウォンは0.3%安、台湾ドルは0.2%安。 シンガポールドルは0.14%安。4月の消費者物価指数(CPI)が前年比0.4%上昇と 、昨年12月以来の小さな伸びにとどまったことが材料視された。 半面、マレーシアリンギは約0.2%高と、3営業日続伸した。中央銀行は22日、5月15 日時点の外貨準備高は973億ドルあり、輸入額の7.8カ月分、短期対外債務の1.1倍に相当すること を明らかにした。石油輸出国機構(OPEC)が25日の総会で、非加盟産油国との協調減産の延長につい て合意するとみられるため、原油高観測を背景にリンギの堅調が続くとの見方もある。 0519GMT(日本時間午後2時19分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0519 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.120 111.27 +0.13 Sing dlr 1.387 1.3858 -0.10 Taiwan dlr 30.120 30.052 -0.23 Korean won 1121.800 1118.6 -0.29 Baht 34.378 34.4 +0.06 Peso 49.815 49.77 -0.09 Rupiah 13291.000 13300 +0.07 Rupee 64.770 64.55 -0.35 Ringgit 4.296 4.303 +0.17 Yuan 6.889 6.8892 +0.00 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.120 117.07 +5.35 Sing dlr 1.387 1.4490 +4.46 Taiwan dlr 30.120 32.279 +7.17 Korean won 1121.800 1207.70 +7.66 Baht 34.378 35.80 +4.14 Peso 49.815 49.72 -0.19 Rupiah 13291.000 13470 +1.35 Rupee 64.770 67.92 +4.86 Ringgit 4.296 4.4845 +4.40 Yuan 6.889 6.9467 +0.84 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 (