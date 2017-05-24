25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 大手生保決算 0800 ロイター企業調査 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 桜井日銀審議委員講演（佐賀市） 1030 １０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1030 ４０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ４０年利付国債の入札結果 1400 桜井日銀審議委員会見（佐賀市） 1515 ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など ５月２５日（木） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ改定値 Q1 07:00 スペイン：ＧＤＰ Q1 08:00 ポーランド：失業率 Apr 08:30 英：ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q1 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 韓国：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 14:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 17:00 米財務省７年債入札 ＯＰＥＣ総会 ＮＡＴＯ首脳会議 フィリピンのドゥテルテ大統領、ロシアのプーチン大統領と会談（マニラ） ◇決算予定 レノボ ベストバイ コストコ ◇休場 独、仏