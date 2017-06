UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＯＭＣ議事要旨で緩和解除緩やかに進める姿勢確認

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 101*17.00 2.9229% 前営業日終値 101*03.00 2.9450% 10年債(指標銘柄) 17時00分 101*03.00 2.2519% 前営業日終値 100*26.00 2.2830% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*13.75 1.7835% 前営業日終値 100*06.75 1.8300% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.00 1.2818% 前営業日終値 99*27.63 1.3190% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 153*17.00 153*09.00 Tノート先物6月限 126*02.00 125*27.50 米金融・債券市場では国債利回りが低下した。午後に公表された連邦公開市場委員会 (FOMC)議事要旨で連邦準備理事会(FRB)が緩和策解除を緩やかに進めるとの姿 勢が確認され、安心感が広まったことが背景。 債券相場は過去2日間は神経質な展開となっていたが、この日のFOMC議事要旨で 緩和政策の引き揚げに向けたFRBのスタンスがこれまでよりも明確になったことで、神 経質な取引から脱却。ボヤ・インベストメント・マネジメントの最高投資責任者(CIO )、マット・トムズ氏は「FRBは刺激策を引き揚げつつあるにもかかわらず、市場では ある程度の安心感が広がった」としている。 10年債利回りは約2ベーシスポイント(bp)低下の2.257%、 30年債利回りは2bp低下の2.294%。FRBの金融政策に敏感とさ れる2年債利回りは2bpを超えて低下し、1.298%となった。 長短利回り格差は縮小し、10年債と2年債の利回り格差は96bpに1bp以上縮 小し、昨年10月27日につけた水準に迫った。 FOMC議事要旨公表前は、ムーディーズによる中国の格下げなどを受け低リスク資 産に対する需要が高まったことが米国債利回りの下押し要因となっていた。このほか、財 務省がこの日に実施した340億ドルの5年債入札が堅調な需要を集めたことも国債利回 りの低下要因となった。 財務省は明日は280億ドルの7年債入札を実施し、今週の総額88 0億ドルの国債入札を締めくくる。 米債券市場は26日は午後2時までの短縮取引、来週29日はメモリアル・デーのた め休場となる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -6.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -44.50 1.00 (い)