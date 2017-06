26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0830 4月全国・5月東京都区部消費者物価(総務省) 0850 4月企業向けサービス価格指数(日銀) ●海外指標など 5月26日(金) 05:00 シンガポール:製造業生産 Apr 07:30 タイ:外貨準備 w/e 08:00 台湾:GDP改定値 Q1 11:30 インド:外貨準備 w/e 12:30 米:GDP改定値(商務省) Q1 12:30 米:耐久財受注(商務省) Apr 14:00 米:ミシガン大消費者信頼感指数確報値 May 14:30 ブラジル:基礎的財政収支 Apr ◇イベント 02:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が慶應義塾大学で講演 G7首脳会議(イタリア・タオルミーナ、27日まで)