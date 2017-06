UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝堅調、ＦＯＭＣ議事要旨受け

(内容を更新しました) [25日 ロイター] - アジア通貨は堅調。米連邦準備理事会(FRB)が公表した5月の連邦公開 市場委員会(FOMC)の議事要旨で段階的な利上げ方針が示されたことが背景。中国人民元はムーディー ズの格下げを受け、国家主導によるドル売りが出て2カ月ぶりの高値を付けた。 人民元が約0.2%上昇し、3月末以来の高値を付けた。5人のトレーダーによると、中国 の国有銀行がオンショア外為市場でまとまった元買い/ドル売りを行った。 韓国ウォンが0.8%上昇。FOMC議事要旨を受けて大きく値を上げた。韓国銀行(中央 銀行)は25日、政策金利を1.25%に据え置くことを決定。新政権が積極的な財政政策を検討する中、 李柱烈総裁は経済成長について強気の見通しを示した。 台湾ドルは3営業日ぶりに反発。海外投資家から買いが入った。 シンガポールドルは国内総生産(GDP)改定値発表を受けて小幅に上昇。シンガポール通産 省が発表した第1・四半期のGDP改定値は、季節調整済みの前期比年率で1.3%減となり、速報値の1 .9%減から上方改定された。製造業が堅調な伸びを示した。 インドネシアの金融市場は祝日のため休場。 0555GMT(日本時間午後2時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day at 0555 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.620 111.49 -0.12 Sing dlr 1.382 1.3844 +0.16 Taiwan dlr 30.084 30.183 +0.33 Korean won 1117.600 1126.8 +0.82 Baht 34.230 34.37 +0.41 Peso 49.850 49.995 +0.29 Rupee 64.513 64.73 +0.34 Ringgit 4.275 4.291 +0.37 Yuan 6.873 6.8895 +0.24 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.620 117.07 +4.88 Sing dlr 1.382 1.4490 +4.83 Taiwan dlr 30.084 32.279 +7.30 Korean won 1117.600 1207.70 +8.06 Baht 34.230 35.80 +4.59 Peso 49.850 49.72 -0.26 Rupee 64.513 67.92 +5.28 Ringgit 4.275 4.4845 +4.90 Yuan 6.873 6.9467 +1.07 (