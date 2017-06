UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り小幅低下、年内2回の利上げ観測後退

(レートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 101*19.00 2.9198% ) 前営業日終値 101*09.50 2.9350% 10年債(指標銘柄 17時05分 101*02.00 2.2554% ) 前営業日終値 100*31.00 2.2660% 5年債(指標銘柄) 17時04分 99*25.50 1.7926% 前営業日終値 99*24.00 1.8020% 2年債(指標銘柄) 15時47分 99*29.00 1.2976% 前営業日終値 99*28.50 1.3060% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 153*27.00 153*17.00 Tノート先物6月限 126*05.50 126*02.00 米金融・債券市場では国債利回りが小幅低下した。米連邦準備理事会(FRB)が年 内のバランスシート縮小への備えを示唆するなか、年内の利上げ回数が2回に及ぶとの見 方が後退した。 メモリアルデーの祝日を来週29日に控え、この日の取引は控えめで、出来高は平均 以下にとどまった。翌26日は午後2時までの短縮取引となる。BMOキャピタル・マー ケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は「市場はかなり神経 質になってはいるが、大きな動きはみられなかった」と述べた。 10年債利回りは2.254%と、前日から1ベーシスポイント(bp )低下。今週は7bpと狭いレンジでの取引が続いている。 前日公表された5月2-3日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨による と、参加した政策当局者は、大半が間もなく利上げが適切になると想定しつつも、最近の 経済指標の弱含みが一時的とするだけの証拠が得られるまで利上げは待つべきだとの考え で一致した。FRBのバランスシート縮小を年内に開始することについては、ほぼ全員が 前向きな見方を示した。 米国MUFG証券の国債トレーディング部長、トマス・ロス氏は議事要旨について「 6月利上げを示唆している」とした上で「FRBとしてはバランスシートの縮小を始めた いようだが、とすれば年内の利上げ回数は1回減るのだろうか」と述べた。 CMEグループのFEDウオッチによると、先物が織り込む6月の0.25%利上げ の確率は83%。一方、年内もう1回利上げが行われる確率は50%以下となっている。 午後行われた280億ドルの7年債入札は、直接入札者の落札比率が17.17%と 、2014年8月(20.43%)以来の高水準となったほか、4月の9.53%から大 きく上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap 23.75 0.75 spread U.S. 3-year dollar swap 21.25 1.50 spread U.S. 5-year dollar swap 8.50 1.00 spread U.S. 10-year dollar swap -5.50 0.50 spread U.S. 30-year dollar swap -44.50 0.25 spread (い)