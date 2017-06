UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝まちまち、人民元・リンギ・バーツは堅調

(内容を更新しました) [26日 ロイター] - アジア通貨はまちまち。中国人民元が3カ月ぶりの高値を 付けたほか、石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどの産油国が協調減産延長で合意し たことを受けマレーシアリンギが約2年ぶりの高値となる一方、大半は方向感のない展開 となった。 人民元は週間ベースで1月中旬以来の大幅上昇となっている。 リンギは6営業日続伸。週間ベースで約1%高となっている。産油国である マレーシアは協調減産延長の恩恵を受けるとみられている。 タイバーツは米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受けた前日の堅 調な流れを受け継ぎ、対ドルで0.4%上昇。2015年7月以来の高値を付けている。 半面、前日に上げが目立っていた韓国ウォンと台湾ドルはともに 軟調。ただ、ウォンは週間ベースで4週連続の上昇となっている。 台湾の金融市場は祝日のため29─30日は休場となる。 0543GMT(日本時間午後2時43分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0543 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.450 111.82 +0.33 Sing dlr 1.385 1.3863 +0.10 Taiwan dlr 30.118 30.084 -0.11 Korean won 1119.200 1116.5 -0.24 Baht 34.080 34.23 +0.44 Peso 49.870 49.83 -0.08 Rupiah 13296.000 13307 +0.08 Rupee 64.610 64.61 +0.00 Ringgit 4.275 4.277 +0.05 Yuan 6.858 6.8705 +0.18 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.450 117.07 +5.04 Sing dlr 1.385 1.4490 +4.63 Taiwan dlr 30.118 32.279 +7.18 Korean won 1119.200 1207.70 +7.91 Baht 34.080 35.80 +5.05 Peso 49.870 49.72 -0.30 Rupiah 13296.000 13470 +1.31 Rupee 64.610 67.92 +5.12 Ringgit 4.275 4.4845 +4.90 Yuan 6.858 6.9467 +1.29 (覧ください)