UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債中心に利回り上昇、世界的な金融引き締め観測で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 101*30.50 2.9016% 前営業日終値 102*29.00 2.8550% 10年債(指標銘柄) 17時00分 100*02.00 2.3677% 前営業日終値 100*11.50 2.3340% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*03.75 1.9367% 前営業日終値 99*05.50 1.9250% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.50 1.4025% 前営業日終値 99*21.75 1.4140% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 152*09.00 153*11.00 Tノート先物9月限 124*31.50 125*07.00 米金融・債券市場では、世界的に中銀がタカ派的な政策に転じるとの観測に加え、原 油高でインフレ圧力が押し上げられるとの見方が出ていることを背景に、長期債を中心に 利回りが上昇した。なかでも10年債利回りは約8週間ぶりの高水準を付けた。 アナリストは前週の欧州中央銀行(ECB)とイングランド銀行(英中央銀行)の総 裁のタカ派的な発言が市場でなお反響していると指摘。こうしたなか原油高に加え、米連 邦準備理事会(FRB)が年内にバランスシートの縮小に着手するとの観測を受け、国債 が売られる展開となった。 レイモンド・ジェームズの市場ストラテジスト、エリス・ファイファー氏は「現時点 ではこれまでよりも、すべての主要中銀が同じ方向に向かう準備が整いつつあるようにみ える」と述べた。 長期債利回りが最も大きく上昇し、30年債利回りは2.923%と、 6週間ぶりの高水準を付けた。同利回りは前日終盤から約5ベーシスポイント上昇。1日 の上げ幅としては約2カ月ぶりの大きさとなる見通し。 10年債利回りは一時2.391%と、約8週間ぶりの水準に上昇。終 盤の取引では2.373%となっている。 短期債利回りは長期債ほど上昇はしなかったものの、朝方の取引で2年債 利回りは1.435%と約8年ぶり、3年債<US3YT=RR利回りは1.617%と約3カ月 半ぶりの高水準を付けた。 FRBが前日に公表した6月13-14日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の 議事要旨で、当局者数人が8月末までにバランスシート縮小開始を発表したいとの意向を 表明したことが判明。エバーコアISIの債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は 「FRBは確実にバランスシートの縮小に着手するとの見方が大勢となっている」とし、 こうしたことは長期債の売り要因になるとの考えを示した。 アナリストは原油高も長期債利回りの上昇の要因の1つだったと指摘。原油価格が上 げ幅を縮小した際、利回りも上げ幅を縮小した。 市場は7日発表の6月の米雇用統計に注目。ロイターがエコノミスト対象に実施し た調査では非農業部門雇用者数の17万9000人増が予想されている。5月は13万8 000人増だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 -1.25 (い)