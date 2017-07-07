海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 07 July, 2017 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、８日まで） 米ロ首脳会談 米・メキシコ首脳会談 ＦＲＢが金融政策報告書を公表 ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 08 July, 2017 Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、最終日） 北朝鮮・金日成主席死去２３周年 Monday, 10 July, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（６月中：指定報告機関ベース） 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 03:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シドニー） 「Speed Limits and Stall Speeds: Fostering Sustainable Growth in the United States」 ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 ◇休場 タイ（三宝節、振替休日） Tuesday, 11 July, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 16:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 「Normalizing Central Banks' Balance Sheets: What is the New Normal?」 17:00 米財務省３年入札 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに出席 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 12 July, 2017 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 日本：5月第３次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長が下院金融サービス委員会で証言 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「経済見通しとＦＲＢのバランスシートについて」 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 13 July, 2017 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 20年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 20年利付国債の入札結果 1515 20年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 ファーストリテイリング ９―５月期（３Ｑ）決算 ●海外分● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 07:00 マレーシア：中銀金利発表 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 独仏首脳会議（パリ） ◇決算予定 ◇休場 Friday, 14 July, 2017 1030 流動性供給入札の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 13:30 米ダラス地区連銀のカプラン総裁が講演（メキシコ市） ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ Tuesday, 18 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 19 July, 2017 日本：日銀金融政策決定会合１日目 Thursday, 20 July, 2017 日本：日銀金融政策決定会合２日目 ●海外分● ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・５年・７年債および２年変動利付債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here