UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝小幅上昇、韓国ウォンの上げ目立つ

(内容を追加しました) [10日 ロイター] - アジア新興国通貨はほぼ横ばいか、もしくは上昇している。ドルは予想を上 回る米雇用統計を受けて上昇したが、投資家の注目が賃金の伸びの弱さにシフトする中、当初の上げを削っ た。 オーストラリア・アンド・ニュージーランド銀行(ANZ)のアジアリサーチ部門代表、コーン・ゴー 氏は、ドルは予想よりも強い雇用の伸びで上昇したが、賃金の伸びはドルを一段と押し上げるには力不足だ ったとの見方を示した。 6月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが22万2000人と、市場予想(17万9000人 )を上回った。一方、時間当たり賃金の伸びは前月比で0.2%と、5月の0.1%から加速したものの、 予想の0.3%にとどかなかった。前年比は2.5%で、2.4%から加速した。 韓国ウォンは0.4%高と上げが目立っている。台湾ドルは0.2%高。インドル ピーは0.1%高。 人民元は0.08%上昇。この日発表された6月の中国消費者物価指数(CPI)は前年比1.5%上 昇し、予想と一致した。6月の生産者物価指数(PPI)は前年同月比5.5%上昇し、やはり予想と一致 した。市場の注目は、17日に発表される第2・四半期の中国国内総生産(GDP)統計に集まっている。 タイの金融市場は祝日のため休場。 0547GMT(日本時間午後2時47分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0547 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.120 113.88 -0.21 Sing dlr 1.382 1.3816 +0.00 Taiwan dlr 30.556 30.610 +0.18 Korean won 1149.800 1154.3 +0.39 Peso 50.615 50.58 -0.07 Rupiah 13397.000 13402 +0.04 Rupee 64.500 64.59 +0.13 Ringgit 4.297 4.297 +0.00 Yuan 6.802 6.8067 +0.08 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 114.120 117.07 +2.58 Sing dlr 1.382 1.4490 +4.88 Taiwan dlr 30.556 32.279 +5.64 Korean won 1149.800 1207.70 +5.04 Peso 50.615 49.72 -1.77 Rupiah 13397.000 13470 +0.54 Rupee 64.500 67.92 +5.30 Ringgit 4.297 4.4845 +4.36 Yuan 6.802 6.9467 +2.13 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 (