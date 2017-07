11日の国内・海外経済指標と行事予定

(7月11日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 6月マネーストック(日銀) 1000 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 5年利付国債の入札発行 1245 5年利付国債の入札結果 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 7月11日(火) 10:00 米:中小企業楽観度指数(NFIB) Jun 12:55 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米:求人労働移動調査(労働省) May 14:00 米:卸売在庫(商務省) May ◇イベント 16:00 ブレイナード米FRB理事が講演 「Normalizing Central Banks' Balance Sheets: What is the New Normal?」 17:00 米財務省3年入札 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がQ&Aセッションに出席 EU財務相理事会 ◇決算予定 米ペプシコ