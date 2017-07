UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝大半が横ばい、ＦＲＢ議長証言控え

(情報を更新しました) [11日 ロイター] - 11日のアジア通貨は大半がほぼ 横ばい。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言を 週内に控え、様子見ムードが広がっている。 この日は国債利回りの上昇一服やイエレン議長の証言を控え た警戒感から、ドル指数の上昇が小幅となった。 前週末7日に発表された6月の米雇用統計で非農業部門雇用 者数の伸びが比較的好調だったことなどから、ドル強気筋はイエ レンFRB議長が12、13日の議会証言でタカ派的なスタンス を維持するとみている。 台湾ドルは薄商いの中0.1%高。 インドルピーは0.07%高で4営業日続伸。 一方、タイバーツは0.1%安。過去1カ月余りで 最も安い水準を付けた。 タイ中銀のVachira Aromdee総裁補は11日、バーツ高によ る輸出への影響は限定的との見方を示した。 フィリピンペソは0.2%下落し、2006年9 月以来の安値を付けた。 0529GMT(日本時間午後2時29分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.410 114.03 -0.33 Sing dlr 1.385 1.3845 +0.00 Taiwan dlr 30.546 30.585 +0.13 Korean won 1151.100 1149.5 -0.14 Baht 34.120 34.081 -0.11 Peso 50.780 50.695 -0.17 Rupiah 13392.000 13396 +0.03 Rupee 64.480 64.53 +0.07 Ringgit 4.296 4.295 -0.02 Yuan 6.804 6.8030 -0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 114.410 117.07 +2.32 Sing dlr 1.385 1.4490 +4.66 Taiwan dlr 30.546 32.279 +5.67 Korean won 1151.100 1207.70 +4.92 Baht 34.120 35.80 +4.92 Peso 50.780 49.72 -2.09 Rupiah 13392.000 13470 +0.58 Rupee 64.480 67.92 +5.33 Ringgit 4.296 4.4845 +4.39 Yuan 6.804 6.9467 +2.09 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX- Most Asian currencies steady, investors await Yellen's address ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)