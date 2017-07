UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝ウォンや台湾ドル、タイバーツが上昇

(内容を追加しました) [12日 ロイター] - 12日のアジア通貨はほとんどが対ドルで上昇。2016 年の米大統領選挙におけるロシアの関与について新たな動きがあったほか、イエレン米連 邦準備理事会(FRB)議長の議会証言に対する懸念が広がった。 ドル指数は0.09%安の95.580。 韓国ウォンは0.6%高。上昇率は1カ月超ぶりの大きさだった。 台湾ドルとタイバーツはともに0.4%高。タイバーツは7日ぶり に反発し、上昇率はここ1カ月で最大となった。台湾ドルの上昇率も5月22日以来の大 きさだった。 シンガポールドルは0.1%高。同国の5月小売売上高が前年比0.9%増 となった。 マレーシアリンギは0.06%高。同国の5月の鉱工業生産指数は前年比4 .6%上昇した。 一方、フィリピンペソは0.14%安。前日には同国の5月貿易赤字を受 け、2006年以来の安値を付けていた。 0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0540 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.450 113.92 +0.41 Sing dl 1.380 1.3817 +0.10 Taiwan dl 30.461 30.593 +0.43 Korean won 1145.800 1151.1 +0.46 Baht 33.990 34.11 +0.35 Peso 50.600 50.53 -0.14 Rupiah 13365.000 13390 +0.19 Rupee 64.520 64.59 +0.10 Ring 4.294 4.296 +0.06 Yuan 6.788 6.8012 +0.19 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.450 117.07 +3.19 Sing dl 1.380 1.4490 +4.98 Taiwan dlr 30.461 32.279 +5.97 Korean won 1145.800 1207.70 +5.40 Baht 33.990 35.80 +5.33 Peso 50.600 49.72 -1.74 Rupiah 13365.000 13470 +0.79 Rupee 64.520 67.92 +5.27 Ringgit 4.294 4.4845 +4.45 Yuan 6.788 6.9467 +2.34 (覧ください)