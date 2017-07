UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝上昇、ＦＲＢ議長証言でドル売り

(情報を更新しました) [13日 ロイター] - 13日のアジア通貨は上昇。今後の米利上げペースが緩やかになることを示 唆するイエレン連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言を受け、ドルが売られた。 イエレン議長は12日、下院金融サービス委員会で証言し、米経済は緩やかな利上げを吸収できるほど 十分健全だとの認識を示した。ただ、低水準のインフレ率や自然利子率により、利上げの余地が限られる可 能性もあるとした。 フィリピンペソは0.2%高。今週付けた11年ぶり安値からやや戻している。 台湾ドルは一時0.6%高まで買われ、日中としては3カ月ぶりの高い上昇率を記録した。 インドネシアルピアも0.3%高で、日中として4月25日以来の大幅上昇となった。 インドルピーは0.2%上昇し、過去3週間余りで最も高い水準を付けた。 韓国ウォンは0.8%高で、過去2週間余りで最も高い水準を付けた。 韓国銀行(中央銀 行)はこの日、市場の予想通り政策金利を過去最低の1.25%に据え置くことを決定した。 0506GMT(日本時間午後2時06分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.000 113.13 +0.12 Sing dlr 1.377 1.3773 +0.06 Taiwan dlr 30.315 30.490 +0.58 Korean won 1136.300 1145.1 +0.77 Baht 33.930 34.02 +0.27 Peso 50.460 50.55 +0.18 Rupiah 13333.000 13369 +0.27 Rupee 64.428 64.54 +0.17 Ringgit 4.287 4.292 +0.12 Yuan 6.779 6.7888 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.000 117.07 +3.60 Sing dlr 1.377 1.4490 +5.27 Taiwan dlr 30.315 32.279 +6.48 Korean won 1136.300 1207.70 +6.28 Baht 33.930 35.80 +5.51 Peso 50.460 49.72 -1.47 Rupiah 13333.000 13470 +1.03 Rupee 64.428 67.92 +5.42 Ringgit 4.287 4.4845 +4.61 Yuan 6.779 6.9467 +2.48 (