海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 14 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 13:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市） ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ ◇休場 Tuesday, 18 July, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：４０年利付国債（７月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ジョンソン・エンド・ジョンソン、バンク・オブ・アメリカ ◇休場 Wednesday, 19 July, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 Time Unknown 日本：月例経済報告 (JAPAN) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：流動性供給入札 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1245 日本：流動性供給入札結果 (日本語サービス) 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 米中包括経済対話（ワシントン） ◇決算予定 ＵＳバンコープ ◇休場 Thursday, 20 July, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 0850 ７月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） (日本語サービス) 1000 SoftBank World 2017 孫社長講演（ゲスト：ボストンダイナミクスCEO・クラウドマインズCEO・ アームCEO） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：２年利付国債（８月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1400 ６月粗鋼生産速報（鉄連） 1600 日本：６月のコンビニ売上高 (日本語サービス) ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jul 12:30 ドラギＥＣＢ総裁が会見 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年・５年・７年債および２年変動利付債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ◇決算予定 マイクロソフト、ビザ、フィリップ・モリス・インターナショナル、イーベイ ◇休場 Friday, 21 July, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 1000 SoftBank World 2017 宮内ソフトバンク社長講演（ゲスト：ウェワークCCO・サイバーリーズンCE Oほか） 1030 日本：流動性供給入札 (日本語サービス) 1245 日本：流動性供給入札結果 (日本語サービス) 1400 経済・物価情勢の展望全文（日銀） (日本語サービス) 1430 日本：６月の百貨店売上高 (日本語サービス) 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ） ◇休場 Monday, 24 July, 2017 1400 日本：５月改定景気動向指数 1400 日本：６月のスーパー売上高 (日本語サービス) 1400 日本：６月のショッピングセンター売上高 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 25 July, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１５・１６日分） (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 26 July, 2017 0850 ６月企業向けサービス価格指数（日銀） (日本語サービス) 1030 中曽日銀副総裁講演（広島） (日本語サービス) 1400 中曽日銀副総裁会見（広島） (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 03:05 ロウ豪中銀総裁が昼食会で講演 17:00 米財務省２年変動利付債・５年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 27 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 ロシアのプーチン大統領がフィンランド訪問 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 28 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here