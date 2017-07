UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝大半が横ばい、米ＣＰＩに注目

(情報を更新しました) [14日 ロイター] - 14日のアジア通貨は大半がほぼ 横ばい。米国の利上げペースについて手掛かりを得ようと、この 日発表される6月の米消費者物価指数(CPI)に投資家の注目 が集まっている。 6月の米CPIは前年比1.7%上昇にとどまると予想され ている。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長は13日の上院銀 行委員会での証言でインフレの弱含みに言及し、金融引き締めに 対するハト派的なスタンスをあらためて示した。 この日は大半のアジア通貨が小動きとなる中、タイバーツT HB=THは0.2%上昇、フィリピンペソは一時0.3 %下落した。 メイバンクの為替リサーチ部門責任者サクティアンディ・ス パート氏はタイバーツの上昇について、米国の利上げが緩やかに なるとの観測を背景に、タイ資産への資金流入が大幅に減速する ことはないとの見方が相場を支援していると述べた。 フィリピンペソは直近で0.2%安、週間では5週連続の下 げとなる見込みだ。フィリピンのジョクノ予算管理相は14日、 同国には十分な外貨準備と安定した外貨流入があるため、ペソ安 について懸念していないと表明した。 インドルピーは卸売物価指数(WPI)や外貨準備 などの発表をこの日に控え、小幅上昇した。 シンガポールドルは一時の安値から下げ幅を縮小し た。この日発表された第2・四半期の国内総生産(GDP)は季 節調整済みの前期比年率で0.4%増となり、景気後退入りを回 避した。 0547GMT(日本時間午後2時47分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.370 113.27 -0.09 Sing dlr 1.373 1.3736 +0.01 Taiwan dlr 30.400 30.385 -0.05 Korean won 1135.200 1136.3 +0.10 Baht 33.888 33.95 +0.18 Peso 50.640 50.53 -0.22 Rupiah 13347.000 13346 -0.01 Rupee 64.460 64.44 -0.03 Ring 4.293 4.2905 -0.06 Yuan 6.781 6.7848 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.370 117.07 +3.26 Sing dlr 1.373 1.4490 +5.50 Taiwan dlr 30.400 32.279 +6.18 Korean won 1135.200 1207.70 +6.39 Baht 33.888 35.80 +5.64 Peso 50.640 49.72 -1.82 Rupiah 13347.000 13470 +0.92 Rupee 64.460 67.92 +5.37 Ringgit 4.293 4.4845 +4.46 Yuan 6.781 6.9467 +2.44 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Asian currencies subdued, U.S. inflation in spo tlight ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)